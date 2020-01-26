"Когда защитник в душе нападающий": шикарный сейв футболиста c линии ворот (Видео)

В рамках очередного тура израильского первенства встретились Шмона и Хапоель Беер-Шева. Сам поединок завершился безголевой ничьей, но подобному результату Хапоель должен быть благодарен своему защитнику Орену Биттону
Футболист уже в добавленное арбитром время ко второму тайму сумел выбить мяч с линии ворот, при чем сделал он это в прыжку ударом через себя.
Видео момента:
Возможно, этот момент можно назвать лучшим оборонительным на этой неделе, а вот лучший гол, пожалуй, забили в чемпионате Италии.