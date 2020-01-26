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Атлетико не смог обыграть аутсайдера Примеры на Ванда Метрополитано

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Атлетико не смог обыграть аутсайдера Примеры на Ванда Метрополитано
15:14 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Атлетико сыграл вничью с Леганесом в матче 21-го тура Примеры.

Атлетико сыграл вничью с Леганесом в стартовом матче воскресной программы 21-го тура испанской Примеры.

Команды не создали достаточного количества опасных моментов. Матрасники нанесли 14 ударов по воротам Пепинерос, но в створ попали всего три раза.

В конце матча Леганес остался в меньшинстве после удаления вратаря Пичу Куэльяра, но Атлетико не сумел ничего создать у ворот соперника.

Команду Диего Симеоне продолжает лихорадить — после вылета из Кубка Испании от команды Сегунды Б Атлетико не сумел забить одному из аутсайдеров Примеры.

Матрасники ушли с поля без забитого мяча уже во втором матче чемпионата подряд. Команда Симеоне на четвертом месте, но отставание от лидирующего Реала сегодня может увеличиться до 10 очков.

В следующем туре Атлетико сыграет с Реалом в дерби на Сантьяго Бернабеу.

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