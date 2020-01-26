Ван Перси: Компани приглашал меня в Андерлехт

Новости спорта:Играющий тренер Андерлехта отговаривал голландца завершать карьеру.

Бывший нападающий сборной Нидерландов Робин ван Перси рассказал о том, что играющий тренер бельгийского Андерлехта Венсан Компани хотел видеть его в своей команде.

«Компани был уверен, что я смогу помочь ему с Андерлехтом», — приводит слова голландца Sky Sports.

Ван Перси говорил с бельгийцем во время прощального матча Венсана на Этихад. Компани убеждал Робина не завершать карьеру.

Робин ван Перси завершил карьеру игрока в мае 2019 года. В течение карьеры он играл за Фейеноорд, Арсенал, Манчестер Юнайтед и Фенербахче. В общем, голландец провел 432 матча и забил 204 гола на клубном уровне.

Также ван Перси играл за сборную Голландии, с которой занимал второе и третье места на чемпионатах мира 2010 и 2014 годов соответственно. За Оранжевых нападающий провел 102 матча и забил 50 мячей.