Интер обидно упустил победу над Кальяри в Серии А

Новости спорта:Интер упустил победу над Кальяри в матче 21-го тура чемпионата Италии.

Интер упустил победу над Кальяри в матче 21-го тура чемпионата Италии.

Нерадзурри вышли вперед на 29-й минуте — Лаутаро Мартинес ударом головой замкнул подачу Эшли Янга, дебютировавшего в составе Интера.

Кальяри сравнял счет на 78-й минуте после классного дальнего удара в исполнении экс-игрока Интера Раджи Наингголана.

В оставшееся время ни одной из команд забить не удалось. Интер сыграл вничью в третьем матче Серии А подряд, причем во всех трех случаях команда Антонио Конте не смогла удержать победный счет.

Если сегодня Ювентус обыграет Наполи, то отрыв Старой синьоры от нерадзурри составит уже шесть очков.

В следующем туре Интер сыграет с Удинезе на выезде, а вернувшийся на шестое место Кальяри примет Парму.