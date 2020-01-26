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В попытках выбраться со дна: Монако хочет подписать звезду Спортинга

В попытках выбраться со дна: Монако хочет подписать звезду Спортинга
18:54 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Защитник Спортинга Маркос Акунья может перебраться в Лигу 1.

Монако заинтересовано в левом защитнике лиссабонского Спортинга и сборной Аргентины Маркосе Акунье, передает A Bola. Издание сообщает, что монегаски готовы заплатить за игрока 10 миллионов евро.

В прошлом году Монако уже пыталось купить аргентинца, однако не смогли перебить предложение питерского Зенита. Российскому клубу в итоге отказал сам Маркос, оставшись в Лиссабоне.

Ранее Акуньей интересовался миланский Интер, но Спортинг отклонил предложение.

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Маркос Акунья в текущем сезоне сыграл 14 матчей португальской Примейры, забив 2 гола. За национальную сборную Аргентины он провел 27 матчей.

Монако находится на 12 месте чемпионата Франции, после 21 тура набрав 29 очков.

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Футбол, ФК Монако, Новости футбола, Маркос Акунья.
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