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Шахтер расписал ничью с бронзовым призером чемпионата Сербии

Шахтер расписал ничью с бронзовым призером чемпионата Сербии
19:03 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Донецкий Шахтер не смог обыграть

Шахтер во втором товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Турции сыграл вничью с сербской Войводиной (1:1).

В первом тайме команды голов не забивали. В концовке встречи Войводина вышла вперед — автоголом отметился Сергей Болбат. Спустя три минуты Алан Патрик сравнял счет в матче.

Отметим, что игровую практику получил ряд игроков, вернувшихся в Шахтер зимой. Это защитник Игорь Кирюханцев, полузащитники Велингтон Нем и Фернандо, нападающий Владислав Вакула.

Вчера, 25 января, Шахтер в товарищеском матче обыграл Лех (1:0). Следующий спарринг Горняки проведут 29 января против сербского Пролетера.

Горняки ушли на зимний перерыв на первом месте турнирной таблицы УПЛ. 20 февраля Шахтер проведет первый поединок 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики.

Товарищеский матч

Шахтер (Украина) — Войводина (Сербия) 1:1 (0:0)

Голы: Патрик, 81 — Болбат, 78, автогол

Шахтер: Трубин (Шевченко, 46), Кирюханцев (Болбат, 62), Муравский (Кривцов, 62), Хочолава (Матвиенко, 62), Сиприано (Исмаили, 62), Антонио (Степаненко, 62), Коваленко (Патрик, 62), Мудрик (Вакула, 37, Тете, 62), Нем (Дентиньо, 37, Марлос, 62), Коноплянка (Тайсон, 62), Фернандо (Сикан, 37, Мораес, 62)

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