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Интер выиграл спор за лидера Тоттенхэма

Интер выиграл спор за лидера Тоттенхэма
20:12 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Кристиан Эриксен станет игроком Интера в понедельник.

Хавбек Тоттенхэма Кристиан Эриксен станет игроком Интера в понедельник. По информации Sky Sports, трансфера 27-летнего полузащитника обойдется нерадзурри в 16,8 миллионов евро, а зарплата Эриксена составит 320 тысяч фунтов в неделю.

Также отмечается, что запрос Барселоны о переходе Эриксена действительно был проведен. Однако блаугранас не смогли урегулировать сумму отступных за датчанина.

Контракт 27-летнего игрока с нерадзурри будет рассчитан на 4,5 года. Ранее сообщалось, что Интер заплатит Шпорам 15 миллионов евро, а еще 5 миллионов поступит на счет лондонцев в качестве бонуса.

Напомним, что Эриксен окончательно отказался от продления соглашения с Тоттенхэмом, хотя датчанину предлагали 9 миллионов в год зарплаты без учета бонусов.

В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник сыграл 28 матчей за Тоттенхэм во всех турнирах, забив три мяча и сделав три результативные передачи.

Интер в данный момент занимает второе место в Серии А. Отставание от Ювентуса составляет четыре очка. Тоттенхэм находится на шестой позиции в АПЛ.

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ФК Интер (Милан), Футбол, Новости футбола, Кристиан Эриксен.
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