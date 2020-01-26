Севилья взяла в аренду лидера Милана

Новости спорта:Вингер Милана Сусо близок к переходу в Севилью.

Вингер Милана Сусо близок к переходу в Севилью. Как сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио, испанский полузащитник отправится в аренду на 18 месяцев с опцией выкупа.

Отмечается, что Севилья осуществит выкуп Сусо лишь после выполнения обязательных услових. Скорее всего, речь пойдет о количестве матчей, которые проведет испанец во второй части сезона. В ближайшее время 26-летний футболист должен отправиться в Испанию для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Ранее сообщалось, что Милан не намерен расставаться с испанцем за сумму менее 25 миллионов евро. Севилья, в свою очередь, предлагала вариант с арендой за 15 миллионов.

В нынешнем сезоне Сусо провел 17 матчей за Милан, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Севилья идет на третьем месте Ла Лиги. Милан занимает шестую позицию в Серии А