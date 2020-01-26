ПФК Львов усилился французским защитником

Новости спорта:ПФК Львов в ближайшее время должен объявить о подписании контракта с 25-летним французским защитником Жоэлем Бопесу.

По информации Sport Arena, ПФК Львов в ближайшее время должен объявить о подписании контракта с 25-летним французским защитником Жоэлем Бопесу.

Последним клубом Бопесу была Рига. В 2019 году француз провел 25 матчей за латвийский клуб, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами.

Ранее Бопесу выступал за французские Эпиналь и Кале, а также Работнички и Скопье в Северной Македонии.

Главный тренер ПФК Львов Меликян заявлял, что клуб надеется найти усиления на позиции левого полузащитника, левого защитника, «десятки», опорника и форварда.

В январе ПФК Львов представил первого зимнего новичка — голкипера Германа Пенькова. Отметим, что львовский клуб с тремя игроками на просмотре отправилась на сбор в Турцию.

Ранее львовяне расстались с четырьмя защитниками — Русланом Зубковым, Николаем Квасным, Леонардо, Висенте и опытным голкипером Александром Бандурой. Кроме того, Львов покинул бразилец Мартан, который перешел в бразильскую Сеару.

ПФК Львов завершил первую часть сезона на 10-м месте Favbet Лиги. Команда Меликяна опережает идущие последними Карпаты на четыре очка.