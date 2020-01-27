Ювентус неожиданно уступил Наполи в Серии А (Фото, Видео)

Новости спорта:Подопечные Гаттузо смогли сотворить главную сенсацию выходных в Серии А.

Ювентус в матче 21-го тура Серии А потерпел неожиданное поражение в Неаполе от местного Наполи — 1:2.

Ключевые события в матче развернулись уже во втором тайме. На 63-й минуте грубо ошибся Щесны и Зелиньски добил мяч в сетку ворот. На 86-й минуте Наполи удвоил свое преимущество: подачу Кальехона в гол воплотил мощный удар Инсинье.

Ювентус смог ответить лишь в компенсированное время — длинной передачей Бентанкура воспользовался Роналду, протолкнувший мяч мимо Мерета.

Обзор матча:

Бьянко-нери потерпели второе поражение в Серии А, однако остались на первом месте с отрывом от Интера в три очка. Наполи поднялся на 10-ю строчку, имея в активе 27 очков.