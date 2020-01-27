На высоте: Лунин стал лучшим футболистом Овьедо в матче с Жироной (Видео)

Новости спорта:Андрей Лунин опять пропустил, но был лучшим в своей команде.

В поединке 25-го тура испанской Сегунды Реал Овьедо в гостях сыграл вничью с Жироной (1:1).

Счет открыл на 54-й минуте Кристиан Стуани из Жироны. Овьедо уже через 13 минут ответил голом Серхио Техеры.

К слову, у гостей уже третий матч кряду ворота защищал украинец Андрей Лунин.

Он по итогу встречи стал лучшим игроком своей команды, получив оценку 7,3 от портала Sofascore. На счету Лунина 4 сэйва, благодаря которым его команда увезла один пункт.

Сейвы Лунина - в обзора матча Жирона - Овьедо:

Жирона – Реал Овьедо 1:1

Голы: Стуани, 54 – Техера, 67.