Гвардиола: Наша решимость никуда не пропала

Новости спорта:Тренер "голубой лагуны" надеется на положительный результат в следующем поединке АПЛ.

Уже через несколько дней "горожанам" предстоит встретиться с Манчестер Юнайтед в поединке английской Премьер-лиги, поэтому главный тренер Ман Сити Хосеп Гвардиола призвал фанатов поддержать его команду на стадионе.

"У нас есть три дня, чтобы подготовиться к игре против Манчестер Юнайтед. Надеюсь увидеть переполненный стадион фанатов на этом матче".

"Наша решимость никуда не пропала. Мы продолжаем каждый день бороться в чемпионате Англии. Вы это видели в поединке против Шеффилд Юнайтед на прошлой неделе".

"Наши главные цели на данный момент — одолеть МЮ и пробиться в финал Кубка английской лиги", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед состоится 29 января в 21:45 по киевскому времени.