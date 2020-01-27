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Гвардиола: Наша решимость никуда не пропала

Гвардиола: Наша решимость никуда не пропала
12:22 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Тренер "голубой лагуны" надеется на положительный результат в следующем поединке АПЛ.

Уже через несколько дней "горожанам" предстоит встретиться с Манчестер Юнайтед в поединке английской Премьер-лиги, поэтому главный тренер Ман Сити Хосеп Гвардиола призвал фанатов поддержать его команду на стадионе.

"У нас есть три дня, чтобы подготовиться к игре против Манчестер Юнайтед. Надеюсь увидеть переполненный стадион фанатов на этом матче".

"Наша решимость никуда не пропала. Мы продолжаем каждый день бороться в чемпионате Англии. Вы это видели в поединке против Шеффилд Юнайтед на прошлой неделе".

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"Наши главные цели на данный момент — одолеть МЮ и пробиться в финал Кубка английской лиги", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед состоится 29 января в 21:45 по киевскому времени.

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Все по теме:

ФК Ман Сити, ФК Манчестер Юнайтед, АПЛ, ФК МЮ, Хосеп Гвардиола.
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