Арсенал обыграл Борнмут на пути к 1/8 финала Кубка Англии (Фото, Видео)

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Арсенал на выезде обыграл Борнмут и вышел в 1/8 финала Кубка Англии — 2:1.

Команда Микеля Артеты оба гола забила еще до перерыва. Уже на пятой минуте Сака воспользовался передачей Мартинелли и вколотил мяч под перекладину. А на 26-й минуте прострел 18-летнего Букайо замкнул Нкетиа.

Борнмут сумел ответить голом престижа в компенсированное время — мяч в ворота Мартинеса забил вышедший на замену Сарридж.

Победу Арсенала омрачила травма Шкодрана Мустафи, который покинул поле в середине второго тайма.

Обзор матча:

Отметим, что в следующий этап Кубка Англии также вышли Портсмут, Норвич, Ман Юнайтед, Лестер, Вест Бромвич, Челси, Шеффилд Юнайтед, Ман Сити и Шеффилд Уэнсдей.

Канониры в 1/8 Кубка Англии сыграют с Портсмутом. Даты проведения матчей данной стадии станут известны позже. Также сегодня стали известны остальные пары раунда 1/8 финала.