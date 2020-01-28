Самбрано таки перейдет в Бока Хуниорс: сколько заработает Динамо

Новости спорта:Защитник Карлос Самбрано перейдет в Боку Жуниорс за 1,5 миллиона долларов.

Защитник Карлос Самбрано перейдет в Боку Жуниорс за 1,5 миллиона долларов. По информации журналиста RPP Noticias Хуана Карлоса Ортехо, клуб сошлись в условиях трансфера.

На днях сообщалось, что Самбрано уже подписал трехлетний контракт с Бока Жуниорс. Помимо обычных условий, в соглашении перуанца есть специальный пункт о расторжении в случае нарушений порядка вне спортивных соревнований. Защитник уже находится в Аргентине, успешно прошел медосмотр и готов официально стать игроком Боки.

Ранее появилась информация, что аргентинскому гранду Карлоса порекомендовал тренер сборной Перу Рикардо Гарека. Также, портал TyCsports.com сообщил, что Динамо должно Самбрано зарплату за несколько месяцев, однако в Киеве намерены отпустить перуанца в случае, если аргентинцы погасят трехмесячную задолженность киевлян по зарплате.

Напомним, что Самбрано связывали с переходом в американские Лос-Анджелес Гэлакси и Орландо Сити, а также перуанскую Альянсу Лиму.

Самбрано подписал контракт с Динамо в 2018 году, но не провел за первую команду киевлян ни одного матча и год отыграл в аренде за Базель.