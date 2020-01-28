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Легионер Динамо неожиданно остался в Бразилии после отпуска

Легионер Динамо неожиданно остался в Бразилии после отпуска
11:44 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Дерлис Гонсалес продолжит карьеру в бразильском Сантосе.

Вингер Дерлис Гонсалес продолжит карьеру в Сантосе. По информации uol.com.br, парагвайский футболист намерен остаться в Бразилии, так как с поста главного тренера ушел Хорхе Сампаоли, с которым у Дерлиса не заладились отношения.

«Дерлис останется в Сантосе. Думаю, что он найдет общий язык с новым тренером», — заявил отец игрока Пабло Гонсалес.

Ранее парагвайцем интересовалась Олимпия Асунсьон, но сделка с клубом из родной страны Дерлиса Гонсалеса не состоялась.

В свою очередь, Сантос намеревался досрочно вернуть Гонсалеса в Динамо, однако получил отказ от киевского клуба.

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Полузащитник в сезоне 2015/2016 пополнил ряды Динамо за 9,4 миллиона евро, перейдя из швейцарского Базеля. В общей сложности за Динамо 25-летний вингер провел 85 матчей во всех турнирах, в которых отличился 12 голами и 15 ассистами.

Сантос завершил минувший сезон бразильской Серии А на втором месте, проиграв борьбу за чемпионство Фламенго.

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ФК Динамо (Киев), ФК Сантос, Футбол, Новости футбола, Дерлис Гонсалес.
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