Дубль Каргбо принес победу Динамо над Кайратом

Новости спорта:Киевское Динамо обыграло Кайрат в спарринге благодаря дублю Каргбо.

Динамо в заключительном матче первого учебно-тренировочного сбора в Турции обыграло Кайрат — 2:0.

Победу команде Алексея Михайличенко принес дубль Ибрагима Каргбо-младшего. Сперва бельгиец, который вышел во втором тайме, сменив Франа Соля, замкнул подачу Буяльского на 53-й минуте.

Второй мяч Каргбо провел на 74-й минуте — теперь в роли ассистента выступил Андриевский. Отметим, что в этом моменте Ибрагим получил травму, после чего его поменял номинальный голкипер киевлян Кучерук.

Ранее на сборе в Турции киевляне добыли три победы — над Нефтчи (2:1), Вардаром (4:0) и Динамо-Брест (3:0), сыграли вничью с Легией (1:1) и уступили Хайдуку (0:1).

На зимний перерыв Динамо ушло на втором месте Favbet Лиги с отставанием от Шахтера в 14 очков. В первом матче после возобновления чемпионата Украины бело-синие 23 февраля сыграют с Ворсклой.

Товарищеский матч

Динамо (Украина) — Кайрат (Казахстан) — 2:0 (0:0)

Голы: Каргбо, 53, 74.

Динамо (1-й тайм): Бойко, Кендзера, Сирота, Попов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Дуэлунн, Цитаишвили, Де Пена, Соль.

Динамо (2-й тайм): Бущан, Караваев, Забарный, Кадар, Вивчаренко, Кадири, Шапаренко, Пиварич, Буяльский, Андриевский, Каргбо (Кучерук, 85).