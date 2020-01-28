Скачать
Вторник, 28.01.2020
Промоутер объяснил выбор соперника для Усика
Промоутер объяснил выбор соперника для Усика
Редкач - Гарсия. Видео боя
Редкач - Гарсия. Видео боя
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Дубль Каргбо принес победу Динамо над Кайратом
Дубль Каргбо принес победу Динамо над Кайратом

Шахтер и Арсенал согласовали переход Матвиенко

Шахтер и Арсенал согласовали переход Матвиенко
14:02 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Шахтер и Арсенал согласовали переход защитника Горняков Николая Матвиенко.

Шахтер и Арсенал согласовали переход защитника Горняков Николая Матвиенко. Как сообщает zbirna.com, клубы уладили все детали возможного трансфера футболиста в Лондон.

Отмечается, что решающее слово в данном переходе остается за Канонирами, которые не могут определиться с кандидатурой центрального защитника. Напомним, что Арсенал был заинтересован в испанском центрбеке Фламенго Пабло Мари, который должен был стать альтернативой Матвиенко.

Ранее Арсенал предложил Шахтеру вариант с арендой Матвиенко до конца сезона за 4,5 миллиона фунтов, а в соглашении будет прописано обязательство выкупа за 22 миллиона фунтов. В свою очередь, Шахтер оценивает украинца в 30 миллионов фунтов и не намерен его отпускать за меньшие деньги.

Юрий Данченко, агент Матвиенко, заявлял, что Арсенал намерен завершить трансфер украинца до 1 февраля, когда в Англии закрывается трансферное окно. Отметим, что защитник Шахтера также попал в сферу интересов Манчестер Сити.

Действующий контракт Матвиенко с Горняками рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 21 матч за Шахтер во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Арсенал находится на 10-м месте турнирной таблицы АПЛ. От зоны Лиги чемпионов Канониров отделяет 10 очков. Шахтер уверенно возглавляет Favbet Лигу, опережая Динамо на 14 очков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Николай Матвиенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Реакция Леброна Джеймса на новость о гибели Коби Брайанта (Видео)
02 Динамо - Кайрат: онлайн-трансляция товарищеского матча (Видео)
03 Обзор победы Динамо Киев над Динамо Брест 3:0 (Видео)
04 В чем загвоздка со следующим боем Усика
05 Тайсон Фьюри: Это будет не просто победа - это будет унижение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь