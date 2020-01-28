Шахтер и Арсенал согласовали переход Матвиенко

Новости спорта:Шахтер и Арсенал согласовали переход защитника Горняков Николая Матвиенко.

Шахтер и Арсенал согласовали переход защитника Горняков Николая Матвиенко. Как сообщает zbirna.com, клубы уладили все детали возможного трансфера футболиста в Лондон.

Отмечается, что решающее слово в данном переходе остается за Канонирами, которые не могут определиться с кандидатурой центрального защитника. Напомним, что Арсенал был заинтересован в испанском центрбеке Фламенго Пабло Мари, который должен был стать альтернативой Матвиенко.

Ранее Арсенал предложил Шахтеру вариант с арендой Матвиенко до конца сезона за 4,5 миллиона фунтов, а в соглашении будет прописано обязательство выкупа за 22 миллиона фунтов. В свою очередь, Шахтер оценивает украинца в 30 миллионов фунтов и не намерен его отпускать за меньшие деньги.

Юрий Данченко, агент Матвиенко, заявлял, что Арсенал намерен завершить трансфер украинца до 1 февраля, когда в Англии закрывается трансферное окно. Отметим, что защитник Шахтера также попал в сферу интересов Манчестер Сити.

Действующий контракт Матвиенко с Горняками рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 21 матч за Шахтер во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Арсенал находится на 10-м месте турнирной таблицы АПЛ. От зоны Лиги чемпионов Канониров отделяет 10 очков. Шахтер уверенно возглавляет Favbet Лигу, опережая Динамо на 14 очков.