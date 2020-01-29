Милан вышел в полуфинал Кубка Италии, обыграв Торино (Фото, Видео)

Новости спорта:В полуфинале Милан сыграет против Ювентуса.

Милан дома победил Торино в матче 1/4 финала Кубка Италии.

На 12-й минуте поединка Джакомо Бонавентура вывел россонери вперед. Торино отыгрался еще до перерыва усилиями Глейсона Бремера.

В середине второго тайма Бремер оформил дубль. Милан отыгрался на 90+1 минуте после точного удара Хакана Чалханоглу. В первом экстра-тайме команды голов не забивали.

На 106-й минуте россонери вновь повели в счете — Чалханоглу оформил дубль. Спустя две минуты Златан Ибрагимович установил окончательный счет встречи — 4:2.

Обзор матча:

В полуфинале Милан сыграет против Ювентуса. Во втором матче 1/2 финала встретятся Наполи и победитель противостояния Интер — Фиорентина.