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Как в лучшие времена: Руни забил дебютный гол за Дерби Каунти (Видео)

Как в лучшие времена: Руни забил дебютный гол за Дерби Каунти (Видео)
09:06 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Уэйн Руни забил первый гол за "Дерби Каунти".

Нападающий Уэйн Руни забил первый гол за "Дерби Каунти". Форвард отличился в матче 29-го тура Чемпионшипа с "Лутон Таун" (2:3).

Руни забил гол на 63-й минуте матча после передачи Дуэйна Холмса. Для англичанина этот мяч стал первым после перехода в клуб.

Видео шедевра:

33-летний футболист присоединился к английскому клубу в январе 2020 года, заключив контракт, рассчитанный на полтора сезона с опцией продления ещё на один год. При этом форвард исполняет роль играющего тренера. Англичанин получает в «Дерби Каунти» £ 100 тыс. в неделю (около € 109 тыс.)

После 29 туров «Дерби Каунти» занимает 16-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 37 очков. «Лутон Таун» в свою очередь остался на последнем месте (24 очка).

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Футбол, Новости футбола, Уэйн Руни, ФК Дерби Каунти.
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