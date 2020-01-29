"Он не продается": в Атлетико рассказали о будущем Лемара

Новости спорта:Тома Лемара не продадут в зимнее трансферное окно.

Генеральный директор мадридского Атлетико Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что полузащитника Тома Лемара не продадут в зимнее трансферное окно.

«Лемар не продается. Ничего изменить не выйдет», — приводит слова Марина Goal.

Ранее Тоттенхэм и Челси хотели арендовать Лемара до конца сезона. Также полузащитником интересовалась Бавария, мюнхенцы хотели купить француза, но ожидали снижение цены трансфера. Атлетико намерен получить за Лемара 60 миллионов евро.

Матрасники в 2018 году заплатили Монако за переход вингера 70 миллионов евро. Контракт Лемара с Атлетико истекает в июне 2023 года.

В нынешнем сезоне Лемар провел 21 матч (947 минут) за Атлетико, не отметившись результативными действиями. Последние шесть матчей Матрасников Тома пропустил из-за травмы.

Атлетико идет пятым после 21 тура Примеры, набрав 36 очков. Следующий матч Матрасники сыграют против мадридского Реала на Сантьяго Бернабеу 1 февраля.