Сусо сменит клуб зимой: где продолжит карьеру испанец

Новости спорта:Сусо сегодня вылетит в Севилью для прохождения медосмотра.

Испанский вингер Милана Сусо сегодня вылетит в Севилью для прохождения медосмотра, сообщает Goal.

Клубы договорились о 18-месячной аренде игрока. У Севильи будет возможность выкупить игрока по истечении этого срока за 20 миллионов евро, если полузащитник проведет определенное количество матчей за андалусийцев.

Ранее сообщалось, что Севилья хотела арендовать испанца с опцией выкупа за 15 миллионов евро, тогда как Милан настаивал на 25 миллионах.

В нынешнем сезоне вингер сыграл 17 матчей за Милан, забив 1 гол и отдав 2 результативные передачи.

Севилья идет на 3 месте Примеры, набрав 38 очков после 21 тура. Следующий матч Нервионцы проведут 30 января против Мирандеса в Кубке Короля.

Милан идет на 8 месте Серии А, набрав после 21 тура 31 очко, также как Кальяри и Парма, но уступая им по дополнительным показателям. Следующий матч россонери проведут 2 февраля против Вероны.