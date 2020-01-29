Сусо сменит клуб зимой: где продолжит карьеру испанец

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12:14 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Сусо сегодня вылетит в Севилью для прохождения медосмотра.

Испанский вингер Милана Сусо сегодня вылетит в Севилью для прохождения медосмотра, сообщает Goal.

Клубы договорились о 18-месячной аренде игрока. У Севильи будет возможность выкупить игрока по истечении этого срока за 20 миллионов евро, если полузащитник проведет определенное количество матчей за андалусийцев.

Ранее сообщалось, что Севилья хотела арендовать испанца с опцией выкупа за 15 миллионов евро, тогда как Милан настаивал на 25 миллионах.

В нынешнем сезоне вингер сыграл 17 матчей за Милан, забив 1 гол и отдав 2 результативные передачи.

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Севилья идет на 3 месте Примеры, набрав 38 очков после 21 тура. Следующий матч Нервионцы проведут 30 января против Мирандеса в Кубке Короля.

Милан идет на 8 месте Серии А, набрав после 21 тура 31 очко, также как Кальяри и Парма, но уступая им по дополнительным показателям. Следующий матч россонери проведут 2 февраля против Вероны.

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ФК Милан, Серия А, Футбол, Сусо, Новости футбола.
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