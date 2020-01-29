Вест Хэм - Ливерпуль: на кого ставят букмекеры в матче АПЛ

Новости спорта:Ливерпуль все ближе к чемпионскому титулу АПЛ.

Лондонский Вест Хэм в домашнем матче 24-го тура АПЛ примет лидера таблицы - Ливерпуль.

Букмекеры считают, что явным лидером в данном противостоянии являются именно подопечные Юргена Клоппа.

Так, аналитики компании bet365 дают на победу "красных" коэффициент всего 1.28. Ничья оценивается специалистами в 6.00. Победа "молотобойцев" - 9.50.

Ливерпуль является главным фаворитом на победу в английской Премьер-лиге сезона-2019/20. Главный конкурент Ливерпуля Манчестер Сити отстает аж на 16 оков.

Да и баллы сегодняшние гости теряли в текущем сезоне всего раз (прим. ничья с МЮ). Последние пять игр - пять побед.

Что касается Вест Хэма, то команда Дэвида Мойеса находится в самом подвале турнирной таблице - 17 место. В последних пяти играх "хаммерс" добыли лишь одну победу, одну ничью и трижды уступили.

Последний матч между собой команды играли еще в феврале 2019 года. Тогда и те, и другие отметились по разу и завершили матч ничьей.

Поединок Вест Хэм - Ливерпуль состоится 29-го января на стадионе Стаффорд. Начало встречи - в 21:45.