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Клуб Бекхэма планирует перехватить Кавани у Атлетико

Клуб Бекхэма планирует перехватить Кавани у Атлетико
13:07 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:ПСЖ хочет получить за форварда не менее 20 миллионов евро.

Интер Майами, одним из владельцев которого является Дэвид Бекхэм, заинтересован в трансфере форварда ПСЖ Эдинсона Кавани, передает Mundo Deportivo.

Уругваец желает перейти в мадридский Атлетико, но американцы попытаются предложить более выгодные условия.

В пользу клуба Бекхэма также говорит тот факт, что Дэвид находится в хороших отношениях с генеральным директором парижан Насером Аль-Хелаифи.

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Ранее сообщалось, что ПСЖ отклонил предложение Атлетико по Кавани в размере 15 миллионов евро. Французы хотят выручить не менее 20 миллионов за форварда.

В нынешнем сезоне Кавани забил 5 голов и отдал результативную передачу в 14 матчах чемпиона Франции во всех турнирах.

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Все по теме:

ПСЖ, Футбол, Лига 1, Дэвид Бекхэм, Эдинсон Кавани, Новости футбола.
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