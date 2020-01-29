Клуб Бекхэма планирует перехватить Кавани у Атлетико

Интер Майами, одним из владельцев которого является Дэвид Бекхэм, заинтересован в трансфере форварда ПСЖ Эдинсона Кавани, передает Mundo Deportivo.
Уругваец желает перейти в мадридский Атлетико, но американцы попытаются предложить более выгодные условия.
В пользу клуба Бекхэма также говорит тот факт, что Дэвид находится в хороших отношениях с генеральным директором парижан Насером Аль-Хелаифи.
Ранее сообщалось, что ПСЖ отклонил предложение Атлетико по Кавани в размере 15 миллионов евро. Французы хотят выручить не менее 20 миллионов за форварда.
В нынешнем сезоне Кавани забил 5 голов и отдал результативную передачу в 14 матчах чемпиона Франции во всех турнирах.