Кадровая чистка в МЮ: кто покинет команду в январе

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13:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Манчестер Юнайтед готов отдать защитника Маркоса Рохо.

Манчестер Юнайтед готов отдать защитника Маркоса Рохо в аренду в аргентинский Эстудиантес, передает Sky Sports.

Ранее сообщалось об интересе аргентинцев в Маркосе, стороны ожидали согласия английского клуба.

Рохо — воспитанник клуба из Ла-Платы, где он родился. Также защитник выступал за московский Спартак и лиссабонский Спортинг.

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В нынешнем сезоне Рохо не является основным в команде Сульшера, сыграв лишь 9 поединков во всех турнирах.

Эстудиантес находится на 12-м месте турнирной таблицы чемпионата Аргентины, имея в своем активе 25 очков после 17-ти сыгранных туров. МЮ занимает пятую строчку в АПЛ.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Маркос Рохо.
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