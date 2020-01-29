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Леау об Ибрагимовиче: Я играл за него в PlayStation

Леау об Ибрагимовиче: Я играл за него в PlayStation
14:25 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Рафаэл Леау в своем инстаграме восхитился партнером по команде Златаном Ибрагимовичем.

20-летний нападающий Милана Рафаэл Леау в своем инстаграме восхитился партнером по команде Златаном Ибрагимовичем. По его словам, он ранее играл за шведа на PlayStation.

«Я играл за него на PlayStation, а теперь отдал [на Ибрагимовича] голевую передачу. Никогда не прекращайте мечтать», — написал Леау.

Голевой пас на Златана португалец оформил в матче Кубка Италии против Торино, который россонери выиграли в дополнительное время со счетом 4:2 и вышли в полуфинал.

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Рафаэл Леау перебрался в Милан летом прошлого года из Лилля, а Ибрагимович вернулся в стан итальянского клуба нынешней зимой. До этого он выступал за Лос-Анджелес Гэлакси, а в период с 2011 по 2012-й год уже играл за Милан.

На данный момент команда Стефано Пиоли находится на восьмом месте турнирной таблицы Серии А.

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ФК Милан, Златан Ибрагимович, Новости футбола, Рафаэл Леау.
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