Монако подписал польского вратаря

Новости спорта:"Монако" на официальном сайте объявил о переходе вратаря варшавской "Легии" Радослава Маецки.

Монегаски заплатили за голкипера € 7 млн. Маецки подписал контракт с "Монако" до лета 2024 года. До окончания сезона-2019/2020 поляк будет играть за "Легию" на правах аренды.

Соответствующую информацию можно посмотреть в "твиттере" "Монако".

Маецки является воспитанником "Легии". В нынешнем сезоне 20-летний голкипер принял участие в 20 матчах чемпионата Польши (все — в основном составе), в которых пропустил 20 голов. Сыграл шесть матчей за молодёжную сборную Польши U20.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Radoslaw Majecki en provenance du Legia Varsovie.

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https://t.co/yMGzjWBjuc#WelcomeToMonaco pic.twitter.com/1LnNX0jgMa — AS Monaco (@AS_Monaco) January 29, 2020

"Монако", набрав 29 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Следующий матч монегаски проведут 1 февраля на выезде с "Нимом".