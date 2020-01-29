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Монако подписал польского вратаря

Монако подписал польского вратаря
16:13 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:"Монако" на официальном сайте объявил о переходе вратаря варшавской "Легии" Радослава Маецки.

Монегаски заплатили за голкипера € 7 млн. Маецки подписал контракт с "Монако" до лета 2024 года. До окончания сезона-2019/2020 поляк будет играть за "Легию" на правах аренды.

Соответствующую информацию можно посмотреть в "твиттере" "Монако".

Маецки является воспитанником "Легии". В нынешнем сезоне 20-летний голкипер принял участие в 20 матчах чемпионата Польши (все — в основном составе), в которых пропустил 20 голов. Сыграл шесть матчей за молодёжную сборную Польши U20.

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"Монако", набрав 29 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Следующий матч монегаски проведут 1 февраля на выезде с "Нимом".

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Футбол, ФК Монако, Новости футбола, Радослав Маецки.
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