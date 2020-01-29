Манчестер Сити 0:0 Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция полуфинала Кубка Лиги

Новости спорта:Прямая онлайн-трансляция матча 1/2 финала Кубка английской Лиги Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед.

Сегодня, 29 января, в в рамках ответного полуфинала Кубка английской Лиги состоится дерби двух Манчестером. Сити на "Этихад" принимает Юнайтед. Первый матч на "Олд Траффорд" завершился победой подопечных Хосепа Гвардиолы 1:3. Несмотря на статус турнира, оба клуба уже зашли слишком далеко и готовы бороться за трофей до последней минуты.

Составы команд:

Манчестер Сити: Браво, Уокер, Родриго, Отаменди, Канселу, Марез, Гюндоган, Де Брюйне, Б. Силва, Агуэро, Стерлинг.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Шоу, Ван-Биссака, Фред, Матич, Уильямс, Лингард, Гринвуд, Мартиаль.

Онлайн-трансляция матча

Манчестер Сити 0:0 Манчестер Юнайтед

7' - На отбой сейчас играют подопечные Сульшера.

4' - Родри пробил из-за пределов штрафной - защитник МЮ накрыл удар.

3' - Сити начинают с прессинга.

21:45 - Матч начался!

21:40 - Украинский защитник Александр Зинченко не попал в состав на эту игру.

Игра начнется в 21:45 по киевскому времени, рассудит встречу арбитр Андре Марринер. В прямом эфире в Украине матч покажете телеканал Setanta Sports. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Отметим, в Кубке не действует правило выездного гола, а потому Красным Дьяволам, чтобы зацепиться за выход в финал достаточно будет сделать разницу "+2".

Манчестер Сити - явный фаворит противостояния с МЮ. Букмекеры на победу гостей предлагают сделать ставку с коэффициентом 9,5. Успех хозяев оценивается в 1,32, ничья - 5,8.

В финале турнира победитель этой пары встретится с Астон Виллой.