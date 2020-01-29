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На матче Динамо - Ворскла впервые в УПЛ используют VAR

На матче Динамо - Ворскла впервые в УПЛ используют VAR
22:40 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:В поединке 19-го тура чемпионата Украины будет задействована система видеоповторов.

Система видеопомощи арбитрам будет впервые использована в УПЛ в поединке 19-го тура Динамо — Ворскла, сообщает официальный сайт УАФ.

"После того как Динамо и Ворскла согласовали между собой, что их встреча в 19-м туре состоится не 23 февраля, как планировалось изначально, а 22-го, можно говорить о том, что именно этот матч станет первым, историческим поединком УПЛ, на котором будет применена система VAR", — сказал Олег Протасов.

Начало матча запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Ранее стали известны все соперники Динамо на втором турецком сборе.

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