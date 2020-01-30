Челси может избавиться от чемпиона мира: лондонцы хотят лидера Наполи

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Четверг, 30.01.2020
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10:09 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Нападающий Челси Оливье Жиру может перейти в Лацио.

Нападающий Челси Оливье Жиру может перейти в Лацио, сообщает портал итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Судьба трансфера, однако, зависит от потенциального перехода нападающего Наполи Дриса Мертенса на Стамфорд Бридж. Если Синие подпишут бельгийца, то согласятся отпустить Жиру в римский клуб.

Также в услугах Жиру заинтересован Тоттенхэм, но Лацио имеет преимущество в переговорах, уже договорившись о трансфере с Челси.

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В нынешнем сезоне Оливье сыграл в 7 матчах Челси, забив единственный гол. На его подпись также претендует Интер.

На сегодняшний день Лацио занимает третье место в турнирной таблице Серии А и отстает от лидирующего Ювентуса на пять очков.

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ФК Лацио, ФК Наполи, Футбол, Оливье Жиру, Новости футбола.
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