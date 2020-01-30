Феноменальный Де Хеа, уверенный Сульшер: Как МЮ обыграл Сити в Кубке (Видео)

Новости спорта:Представляем видеообзор матча полуфинала Кубка лиги между Ман Сити и МЮ.

Накануне завершился ответный поединок Кубка английской лиги, в котором Манчестер Сити встретился с Манчестер Юнайтед.

"Красные дьяволы", проигравшие первый поединок со счетом 1:3, обязаны были побеждать и сделали это, но разницы голов все равно не хватило для прохода дальше.

Обзор матча:

Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 0:1 (первый матч — 3:1)

Гол: Матич, 35

Манчестер Сити: Браво — Уокер, Родриго, Отаменди, Канселу — Марез (Д. Силва, 67), Гюндоган, Де Брюйне (Стоунз. 90) — Б. Силва, Агуэро (Габриэль Жезус, 90+3), Стерлинг.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Линделеф, Магуайр, Шоу (Мата, 79) — Ван-Биссака, Фред, Матич, Уильямс — Лингард (Перейра, 65) — Гринвуд (Джеймс, 46), Мартиаль.