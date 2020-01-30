Польша - Украина: билеты на товарищеский матч поступили в продажу

Новости спорта:Билеты на "украинские" сектора обойдутся зрителям в 485 гривен.

Украинская ассоциация футбола на официальном сайте объявила о старте продажи билетов на контрольный матч между сборными Украины и Польши.

Встреча состоится 31 марта в городе Хожув. Украинским фанатам предлагаются билеты в два гостевых сектора по цене в 485 гривен за тикет.

Билеты доступны для покупки на сайте Ticketsbox.com. Из соображений безопасности у покупающих собираются паспортные данные.

Матч с Польшей последует за встречей с командой Франции в Париже, которая пройдет 27 марта.

В мае подопечные Андрея Шевченко также проведут контрольный матч с Кипром.