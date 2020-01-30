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Четверг, 30.01.2020
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Польша - Украина: билеты на товарищеский матч поступили в продажу

Польша - Украина: билеты на товарищеский матч поступили в продажу
13:30 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Инна Пасько

Новости спорта:Билеты на "украинские" сектора обойдутся зрителям в 485 гривен.

Украинская ассоциация футбола на официальном сайте объявила о старте продажи билетов на контрольный матч между сборными Украины и Польши.

Встреча состоится 31 марта в городе Хожув. Украинским фанатам предлагаются билеты в два гостевых сектора по цене в 485 гривен за тикет.

Билеты доступны для покупки на сайте Ticketsbox.com. Из соображений безопасности у покупающих собираются паспортные данные.

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Матч с Польшей последует за встречей с командой Франции в Париже, которая пройдет 27 марта.

В мае подопечные Андрея Шевченко также проведут контрольный матч с Кипром.

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Сборная Украины, Сборная Польши, Футбол, Новости футбола.
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