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Сколько заработал Шахтер в Лиге чемпионов 2019/2020

Сколько заработал Шахтер в Лиге чемпионов 2019/2020
14:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Лидером по количеству призовых является Бавария, Барселона и Ювентус.

После группового раунда футбольной Лиги чемпионов -2019/2020 по заработанным призовым лидируют немецкая "Бавария", испанская "Барселона" и итальянский "Ювентус".

Единственный представитель Украины на турнире - донецкий "Шахтер" обогатился, по данным аналитическо-финансового портала SwissRamble, на 44,25 млн евро, сообщает Zbirna.com.

15,25 млн евро "горняки" получили в качестве фиксированного платежа за участие. 2,7 млн евро украинский клуб имеет за победу над итальянской "Аталантой". Такую же сумму "Шахтер" получил за три ничьи, 300 тыс евро бонуса и 23,3 млн евро украинский клуб заработал благодаря коэффициенту УЕФА.

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Призовые "Баварии" - 81,5 млн евро, "Барселоны" - 80,8, "Ювентуса" - 80,4.

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ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола.
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