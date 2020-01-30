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Четверг, 30.01.2020
Манчестер Сити сыграет в финале Кубка английской лиги
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Астон Вилла установила уникальное достижение в футболе

Астон Вилла установила уникальное достижение в футболе
15:24 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:"Вилланы" имеют очень глубокую и достойную историю.

Астон Вилла героически обыграла Лестер (2:1) в полуфинальном матче Кубка английской лиги и добыла путевку в финал турнира, где 1-го марта встретится с Манчестер Сити.

Для бирмингемцев данный финал станет первым с сезона-2014/15. Тогда команда под руководством Пола Ламберта дошла к финалу Кубка Англии, но в решаюем матче уступила Арсеналу (0:4).

Помимо этого, Астон Вилла — первый клуб в мире, который выходил в финалы различных официальных турниров в 14 декадах. Клуб был основан в 1874 году. Первый их финал состоялся в 1887-м, когда "вилланы" дошли к финалу Кубка Англии и обыграли в нем Вест Бромвич (2:0).

Манчестер Сити сыграет в финале Кубка английской лиги

По сегодняшний день, Астон Вилла не выходила в различные финалы лишь в трех декадах: 1870-е (дебютная декада), 1930-е и 1940-е (военные годы).

Самый памятный финал в истории клуба состоялся в мае 1982-го. Тогда клуб добрался к финалу Кубка чемпионов и выиграл у Баварии (1:0). На пути к заветному трофею Вилла в четвертьфинале выбила киевское Динамо (0:0, 2:0).

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ФК Астон Вилла, Футбол, Кубок английской лиги, Новсоти футбола.
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