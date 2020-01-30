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Четверг, 30.01.2020
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В Барселоне приняли решение касательно подписания нового форварда

В Барселоне приняли решение касательно подписания нового форварда
19:50 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Барселона отказалась от подписания нового форварда в зимнее трансферное окно.

"Барселона" отказалась от подписания нового форварда в зимнее трансферное окно, сообщает в своём "твиттере" El Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые были близки к подписанию нападающего "Валенсии" Родриго Морено. Однако в итоге трансфер не состоялся. Также каталонский клуб проявлял интерес к Оливье Жиру ("Челси"), Пьер-Эмерику Обамеянгу ("Арсенал"), Виссаму Бен-Йеддеру ("Монако"), Душану Тадичу ("Аякс"), Доменико Берарди ("Сассуоло"), Ришарлисону ("Эвертон") и Виллиану ("Челси").

Выйти на рынок в поисках нового форварда "Барса" была вынуждена из-за травмы Луиса Суареса, который вылетел из строя примерно на четыре месяца.

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В турнирной таблице испанской Примеры "Барселона" занимает второе место, набрав после 21 тура 43 очка.

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