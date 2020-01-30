Тоттенхэм отпустил Роуза, у которого был конфликт с Моуринью

Новости спорта:Дэнни Роуз перешел в Ньюкасл на правах аренды.

Защитник Тоттенхэма Дэнни Роуз перешел в Ньюкасл на правах аренды до конца сезона, сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

За Ньюкасл футболист будет выступать под 28-м номером и может появиться на поле уже в предстоящем матче чемпионата Англии против Норвича, который состоится 1 февраля.

Роуз выступает за Тоттенхэм с 2007 года. Всего за клуб он отыграл 214 матчей. Также в его активе 29 встреч за национальную сборную Англии.

В конце января у 29-летнего футболиста возник конфликт с главным тренером Жозе Моуринью по поводу своего непопадания в состав на матч Премьер-лиги.