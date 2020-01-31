Милан договорился о трансфере юного бельгийца

Новости спорта:Милан готов подписать вингера бельгийского Андерлехта и молодежной сборной Бельгии Алексиса Саелемаекерса.

Милан готов подписать вингера бельгийского Андерлехта и молодежной сборной Бельгии Алексиса Саелемаекерса, сообщает Sudinfo.be.

Сделка предусматривает аренду полузащитника за 3,5 миллиона евро до конца сезона с последующим обязательным выкупом еще за 3,5 миллиона. Еще 1 миллион евро будет выплачен в качестве бонусов.

20-летний Алексис Саелемаекерс — воспитанник Андерлехта . В текущем чемпионате Бельгии провел 16 матчей, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи.

Милан идет на 8 месте Серии А, после 21 тура набрав 31 очко. Следующий матч россонери проведут 2 февраля против Вероны.