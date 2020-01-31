Зидан рассказал о будущем Бэйла в Реале

Новости спорта:Тоттенхэм хочет подписать валлийца до закрытия трансферного окна.

Главный тренер мадридского Реала отверг возможность ухода вингера Гарета Бэйла.

«Гарет с нами. Я рассчитываю на него и не рассматриваю возможность его ухода. Бэйл должен быть готов к дерби», — цитирует слова тренера Бланкос Mundo Deportivo.

В последний день закрытия трансферного окна появились сообщения об интересе Тоттенхэма вернуть валлийца в бывший клуб.

Гарет Бэйл в текущем сезоне сыграл за Реал в 14 матчах во всех турнирах, забив 2 гола.

Мадридцы лидируют в испанской Примере, набрав 46 очков после 21 тура. Следующий матч Реал проведет против соседей из Атлетико 1 февраля.