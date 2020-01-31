"Напишите почти Барселона": Бакамбу не подписал контракт с каталонцами

Новости спорта:Седрик Бакамбу не сумел перебраться в Барселону, хотя был очень близок.

В связи с травмой Луиса Суареса Барселона искала замену уругвайскому форварду и была близка к подписанию бывшего футболиста Вильярреала Седрика Бакамбу. Барселона и Бейцзин Гуоань достигли соглашения, а сам игрок уже отправился на подписание контракта.

Бакамбу, который вместе с командой был в Сеуле и готовился к матчу азиатской Лиги чемпионов, сел на самолет в Гонконг, где должен был пересесть на самолет в Барселону.

Тем не менее, после приземления Седрик получил звонок от спортивного директора Барселоны Эрика Абидаля, который сообщил, что каталонцы больше не заинтересованы в его приобретении.

Сам игрок позже прокомментировал эпизод, посмеявшись над случившимся: "Эй, Transfermarkt, измените мою историю трансферов, напишите "Почти Барселона", пожалуйста. Что бы ни случилось, мы доверяем процессу. Слава Богу за все! Увидимся в другой раз, Антуан Гризманн".