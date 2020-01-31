Атлетико вернул из Китая своего экс-лидера

Мадридский Атлетико арендовал бельгийского полузащитника Янника Ферейру-Карраско до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.
Бельгиец вернулся в клуб, из которого перешел в китайский Далянь Ифан два года назад.
За время предыдущего пребывания в составе Атлетико, Феррейра-Карраско сыграл 124 игры, забив 23 гола. В прошедшем сезоне китайской Суперлиги Янник забил 17 голов в 25 матчах.
[] Acuerdo con el Dalian Professional FC para la cesión de @CarrascoY21.— Atlético de Madrid (@Atleti) January 31, 2020
¡Bienvenido!
https://t.co/i14EuFbIpM#BienvenidoCarrasco #AúpaAtleti pic.twitter.com/INDvR1MpZB
Ранее сообщалось об интересе Наполи в возвращении футболиста в Европу.
Атлетико идет на 5 месте Примеры, после 21 тура набрав 36 очков. Следующий матч мадридцы проведут 1 февраля против лидера чемпионата Испании Реала.