Атлетико вернул из Китая своего экс-лидера

Новости спорта:Атлетико арендовал бельгийского полузащитника Янника Ферейру-Карраско,

Мадридский Атлетико арендовал бельгийского полузащитника Янника Ферейру-Карраско до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Бельгиец вернулся в клуб, из которого перешел в китайский Далянь Ифан два года назад.

За время предыдущего пребывания в составе Атлетико, Феррейра-Карраско сыграл 124 игры, забив 23 гола. В прошедшем сезоне китайской Суперлиги Янник забил 17 голов в 25 матчах.

Ранее сообщалось об интересе Наполи в возвращении футболиста в Европу.

Атлетико идет на 5 месте Примеры, после 21 тура набрав 36 очков. Следующий матч мадридцы проведут 1 февраля против лидера чемпионата Испании Реала.