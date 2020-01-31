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Шевченко назвал главные составляющие успеха сборной Украины

Шевченко назвал главные составляющие успеха сборной Украины
15:27 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результаты команды за 2019 год.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результаты команды за 2019 год.

Одним из самых ярких и эмоциональных матчей стал поединок против Португалии в Киеве, где подопечные Шевченко одержали победу и досрочно квалифицировались на Евро-2020. Наставник назвал три главные составляющие успеха команды в этом матче.

"Первое - это то, что к моменту игры в Киеве у нас все были в обойме, все здоровы, и мы имели возможность выбора состава.

Второе - это то, что футболисты подошли к поединку в идеальной форме, никто не расслабился после победы над Литвой, было одно желание - сыграть и победить.

И третье - это эмоциональная составляющая, мы принимали португальцев у себя дома на самом большом стадионе страны, принимали их в качестве лидеров, чувствуя поддержку всех болельщиков со всей Украины", - цитирует Шевченко официальный сайт УАФ.

Напомним, что сборная Украины попала в одну группу Евро-2020 с Нидерландами и Австрией. Еще один соперник определится позже. Накануне турнира подопечные Шевченко проведут товарищеские матчи с Францией, Польшей и Кипром.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Новости футбола.
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