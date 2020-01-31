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Тухель прокомментировал ситуацию с Кавани

Тухель прокомментировал ситуацию с Кавани
18:17 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Главный тренер ПСЖ Томас Тухель уверен, что Эдинсон Кавани никуда не уйдет этой зимой.

Все трансферное окно Эдинсона Кавани связывали с переходом в Атлетико, Челси и Манчестер Юнайтед, но уругваец останется в ПСЖ.

"Есть в жизни похуже ситуации, чем остаться в ПСЖ. Думаю, Эдинсон будет хорошо себя чувствовать. Ему нужно вернуть уверенность и ритм. Это великий футболист. Он не сменит команду, и это хорошо", — приводил слова Тухеля Sky Sports.

Наверное, уже летом уругваец покинет команду в качестве свободного агента — ведь его контракт истекает в конце этого сезона.

Ранее Реал и Барселона узнали соперников по 1/4 финала Кубка Испании.

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ФК ПСЖ, Футбол, Эдинсон Кавани, Новости футбола.
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