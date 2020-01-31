Сам задавал вопросы и сам отвечал: Моуринью провел пресс-конференцию (Видео)

Новости спорта:Жозе Моуринью необычно провел пресс-конференцию.

Во время пресс-конференции перед матчем 25-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити"главный тренер "Тоттенхэм Хотспур"Жозе Моуринью начал лично задавать себе вопросы и отвечать на них.

В один из моментов общения с журналистами наставник "шпор"начал сам спрашивать себя.

— Первый вопрос. Ждёте ли вы, что до закрытия трансферного окна может прийти ещё один игрок?

— Первый ответ. Нет. Давайте дальше. Следующий вопрос.

— Второй вопрос. Довольны ли вы текущим трансферным окном?

— Да, доволен.

Jose Mourinho just interviewed himself pic.twitter.com/5P5k9LYjnq — B/R Football (@brfootball) January 31, 2020

— Третий вопрос. Вы бы хотели нового нападающего?

После этого Моуринью рассмеялся.