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Странный трансфер Динамо: Каргбо не сможет играть за киевлян в этом сезоне

Странный трансфер Динамо: Каргбо не сможет играть за киевлян в этом сезоне
18:31 Сегодня Телеграф ua.tribuna.com

Новости спорта:В этом сезоне форвард уже играл за два клуба.

Футбольный адвокат Юлия Богданова рассказала, почему "Динамо" не сможет до конца сезона 2019/20 задействовать в матчах форварда Ибрагима Каргбо.

"Или мы чего-то не знаем об этом трансфере, или в клубе действительно что-то недосмотрели. Но Каргбо никак не может играть. По правилам игрок может быть зарегистрирован за три клуба, а играть только за два. Если бы, например, Каргбо перешел в чемпионат Беларуси, то он бы мог играть, ведь там сезон стартует весной.

Важны три фактора — регистрация за три клуба в сезоне, игра за два, если речь не идет о сезонах, которые пересекаются. В правилах нет исключений для любительских команд, аренд или свободных агентов. Единственное, если бы этот игрок был в заявке из 18 футболистов на матч, но не выходил бы на поле. Важно именно играть.

Когда форвард Динамо Каргбо вернется на футбольное поле

Насколько я понимаю, Каргбо в Бельгии был зарегистрирован за две команды и играл за них. Градация на профессиональные или любительские команды значения не имеет. Соответственно, за "Динамо" он зарегистрирован, но играть не может", - сказала Богданова.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Ибрагим Каргбо.
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