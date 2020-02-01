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Агент обвинил Палкина в срыве трансфера Матвиенко в Арсенал

Агент обвинил Палкина в срыве трансфера Матвиенко в Арсенал
09:23 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Футбольный агент Олег Смалийчук прокомментировал несостоявшийся трансфер Николая Матвиенко в Арсенал.

Футбольный агент Олег Смалийчук рассказал, что генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сорвал трансфер защитника "горняков" Николая Матвиенко в лондонский "Арсенал", сообщает Football24.ua.

"Арсенал" действительно обратился ко мне и к моему партнеру Артуро. Конечно же, клубом "Арсенал" на наши имена были выписаны документы, которые эксклюзивно уполномачивали нас от имени лондонцев вступить в переговоры. Это был хороший проект, на котором "Шахтер" заработал бы не только имидж, но и хорошие деньги.

Сорвал переход именно Палкин. Но как он будет отвечать и перед кем - это уже не мои проблемы. Единственное могу добавить, что в Европе люди ведут бизнес с понятием этики и правил Fair Play, поэтому наработанные украинские схематозы в европейском футболе не проскакивают. Потенциальные покупатели просто делают выводы о таких менеджерах и переключаются на другие варианты", - сказал Смалийчук.

Напомним, что "Арсенал" предложил "Шахтеру" вариант с арендой Матвиенко до конца сезона за 4,5 миллиона фунтов с обязательством выкупа игрока за 22 миллиона. "Горняки" хотели за трансфер защитника 30 миллионов фунтов.

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После срыва трансфера Матвиенко "Арсенал" взял в аренду защитника "Фламенго" Пабло Мари.

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Футбол, Новости футбола, Николай Матвиенко.
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