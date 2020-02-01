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Экс-игрок Шахтера может бесплатно перейти в Барселону

Экс-игрок Шахтера может бесплатно перейти в Барселону
10:09 Сегодня Телеграф sportarena.com

Новости спорта:Контракт бывшего футболиста Шахтера Виллиана с Челси истекает 30 июня.

Барселона вернется к подписанию бразильского полузащитника Челси Виллиана летом, сообщает Marca.

Контракт бывшего игрока донецкого Шахтера с Синими истекает 30 июня, после чего он сможет присоединиться к каталонцам бесплатно. Отмечается, что делами вингера занимается агентство Sport Invest, которое также представляет интересы принадлежащего Барселоне Филиппе Коутиньо.

Несмотря на попытки команды подписать новое соглашение с бразильцем, стороны так и не договорились о его продлении. Барселона была наиболее заинтересована в его трансфере. Каталонцы предлагали за вингера 20 миллионов фунтов, однако тренерский штаб Челси не захотел терять игрока из-за кадровых проблем.

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Ранее в услугах Виллиана был заинтересован Ювентус. Однако туринцы были намерены дождаться завершения сезона и подписать экс-игрока Шахтера в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне Виллиан провел 29 матчей за Челси во все турнирах. Бразилец забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

Челси занимает 4 место АПЛ, набрав 40 очков после 24 туров. Барселона идет на втором месте Примеры, добыв 43 очка после 21 матча.

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Виллиан, ФК Челси, Футбол, Новости футбола.
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