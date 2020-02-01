Динамо продало защитника в Бока Жуниорс

Новости спорта:Защитник Динамо Карлос Самбрано продолжит карьеру в Бока Жуниорс.

Аргентинский клуб выкупил контракт игрока сборной Перу, сообщает официальный сайт киевлян.

Детали перехода Самбрано не разглашаются. Ранее сообщалось, что Бока Жуниорс заплатит за трансфер защитника 1,5 миллиона долларов.

Также Radiokaribena.pe сообщал, что Самбрано подписал трехлетний контракт с Бока Жуниорс, но в соглашении перуанца есть специальный пункт о расторжении в случае нарушений порядка вне спортивных соревнований.

Самбрано связывали с переходом в американские Лос-Анджелес Гэлакси и Орландо Сити, а также перуанскую Альянсу Лиму.

Карлос перешел в киевское Динамо в январе 2018 года, но не сыграл за основную команду киевлян ни одного матча. Прошлый сезон перуанец провел в аренде в Базеле, сыграв в 9 поединках и забив один гол.

Ранее Динамо отдало нападающего Жерсона Родригеса в аренду в турецкий Анкарагюджю. Также в январе в аренду ушли еще два игрока киевлян: защитник Сидиклей и полузащитник Денис Гармаш.

Динамо идет на втором месте Favbet Лиги. Бока Жуниорс занимает вторую позицию в чемпионате Аргентины.