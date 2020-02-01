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Юмтити отказался переходить из Барселоны в Арсенал

Юмтити отказался переходить из Барселоны в Арсенал
11:21 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Самуэль Юмтити решил остаться в каталонском клубе.

Защитник "Барселоны" Самуэль Юмтити отказался от возможности переехать в Англию в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Le Parisien, заполучить 26-летнего футболиста хотел лондонский "Арсенал". Более того, "канониры" сделали предложение по французу, однако тот ответил отказом. Самуэль считает "Барселону" лучшим клубом в мире и горит желанием вернуть место в стартовом составе команды.

Ранее сообщалось, что в услугах Юмтити был заинтересован и "Манчестер Юнайтед". Утверждалось, что "Барселона" готова расстаться с игроком за € 20 млн.

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В нынешнем сезоне защитник в 7 матчах испанской Примеры (6 — в стартовом составе) получил 3 жёлтые карточки. Каталонская команда после 21 тура занимает второе место в турнирной таблице первенства, на 3 очка отставая от мадридского "Реала".

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Самуэль Юмтити.
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