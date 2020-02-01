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Олимпик усилился украинцем из Испании

Олимпик усилился украинцем из Испании
15:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Донецкий клуб усилился украинским футболистом из испанской Сегунды.

В последний день европейского трансферного окна футбольный клуб УПЛ "Олимпик" (Донецк) пригласил в команду защитника молодежной сборной Украины Ореста Лебеденко.

В команде Висенте Гомеса 21-летний игрок, который действует на левом фланге обороны, будет выступать на правах аренды, сообщает Zbirna.com.

В 2019 году воспитанник "Карпат" выступал в испанском клубе "Луго" - команде второго дивизиона чемпионата Испании (Сегунде), за которую провел семь матчей.

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С "Луго" у Лебеденко подписан контракт до июня 2023 года. В УПЛ защитник сыграл 23 матча, за молодежную сборную - пять поединков.

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ФК Олимпик, Чемпионат Украины, Футбол, УПЛ, Сегунда.
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