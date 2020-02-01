Ярмоленко пришлось идти в оперу из-за спора с женой (Фото)

Андрей Ярмоленко переживает не лучшие времена в Лондоне. Очередная травма надолго оставила украинского футболиста вне игры.
Тем не менее, нельзя отчаиваться, чего Андрей и не делает.
Футболист с женой Инной посетили Королевский театр в Ковент-Гардене.
"С женой спорить опасно, можно оказаться в опере", - пошутила супруга игрока.
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С женой спорить опасно,можно оказаться в опереwhen u loose a bet to ur wife and end up in opera
Или не пошутила?
По улыбке Андрея можно понять, что у него явно есть добрый десяток занятий, которые он предпочел бы "высокому искусству".
Но с женой шутки плохи.