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Суббота, 01.02.2020
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Ярмоленко пришлось идти в оперу из-за спора с женой (Фото)

Ярмоленко пришлось идти в оперу из-за спора с женой (Фото)
16:14 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Игрок Вест Хэма Андрей Ярмоленко проспорил жене поход в лондонскую оперу.

Андрей Ярмоленко переживает не лучшие времена в Лондоне. Очередная травма надолго оставила украинского футболиста вне игры.

Тем не менее, нельзя отчаиваться, чего Андрей и не делает.

Футболист с женой Инной посетили Королевский театр в Ковент-Гардене.

"С женой спорить опасно, можно оказаться в опере", - пошутила супруга игрока.

 
 
 
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С женой спорить опасно,можно оказаться в опереwhen u loose a bet to ur wife and end up in opera

Публикация от Inna Yarmolenko (@yarmolkina10)

От Ибрагимовича до Эриксена: главные переходы зимнего трансферного окна (Фото)

Или не пошутила?

По улыбке Андрея можно понять, что у него явно есть добрый десяток занятий, которые он предпочел бы "высокому искусству".

Но с женой шутки плохи.

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Все по теме:

Лондон, ФК Вест Хэм Юнайтед, АПЛ, Андрей Ярмоленко, Инна Ярмоленко.
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