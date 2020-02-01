Лестер и Челси забили 4 гола во втором тайме

Новости спорта:«Челси» и «Лестер Сити» поделили очки в матче АПЛ.

В матче 25-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал лондонский «Челси». Встреча прошла в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого гола стал защитник «Челси» Антонио Рюдигер, отличившийся в начале второго тайма. Спустя восемь минут хавбек «Лестер Сити» Харви Барнс сравнял счёт. В середине второй половины «лис» вывел вперёд защитник Бенджамин Чилвел. Ничью лондонскому клубу принёс Рюдигер, отправив второй мяч в ворота хозяев на 71-й минуте.

Полузащитник «Лестер Сити» Юри Тилеманс и хавбек «Челси» Мэйсон Маунт отдали по две результативные передачи.

«Лестер Сити», набрав 49 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Челси» (41) — четвёртое.